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Китай погрожує митами США та іншим країнам, які витісняють його з ланцюжків постачань
14:05 08.07.2025 |
Китай попередив адміністрацію Дональда Трампа щодо загострення торговельної війни, якщо США відновлять дію високих мит на китайський імпорт у серпні. Про це пише Reuters.
У понеділок, 7 липня, Трамп почав інформувати торгових партнерів про зростання мит після того, як у квітні відтермінував їхнє введення для більшості країн, надаючи час для переговорів.
Китай отримав найжорсткіші умови - понад 100% мит на окремі товари. Трамп дав країні час до 12 серпня, щоб досягти нової угоди з Білим домом.
"Один висновок цілком зрозумілий: діалог і співпраця - це єдиний правильний шлях", - зазначили в Китаї.
Зараз середнє мито США на китайські товари становить 51,1%, тоді як китайське мито на американські - 32,6%.
Окрім цього, Китай пригрозив відплатою країнам, які укладатимуть угоди зі США, щоб викреслити його з ланцюжків постачання.
Наприклад, В'єтнам минулого тижня отримав зниження мита до 20% за умови, що товари, які проходять транзитом з Китаю, обкладатимуться 40% тарифом.
"Китай рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка укладає угоду, що жертвує китайськими інтересами в обмін на митні пільги", - наголосили в Китаї.
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