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Антирекорд: дефіцит бюджету Росії збільшився в шість разів за рік
13:10 08.07.2025 |
Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд) або 1,7% ВВП країни.
Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського Мінфіну.
Ця сума у шість разів більша, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП),
У тому числі, за червень 2025 року дефіцит російського бюджету зріс на 300 млрд руб.
При цьому видатки федерального бюджету РФ за шість місяців становили 21,3 трлн рублів (оновлений план на рік - 42,3 трлн руб.). Водночас доходи становили 17,6 трлн рублів (план на рік - 38,5 трлн руб.).
При цьому нещодавно Росія переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень, збільшивши видатки на 0,8 трлн руб. та зменшивши доходи на 1,8 трлн руб.
У підсумку всього за пів року дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).
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