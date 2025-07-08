Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антирекорд: дефіцит бюджету Росії збільшився в шість разів за рік

 

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд) або 1,7% ВВП країни.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського Мінфіну.

Ця сума у шість разів більша, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП),

У тому числі, за червень 2025 року дефіцит російського бюджету зріс на 300 млрд руб.

При цьому видатки федерального бюджету РФ за шість місяців становили 21,3 трлн рублів (оновлений план на рік - 42,3 трлн руб.). Водночас доходи становили 17,6 трлн рублів (план на рік - 38,5 трлн руб.).

При цьому нещодавно Росія переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень, збільшивши видатки на 0,8 трлн руб. та зменшивши доходи на 1,8 трлн руб.

У підсумку всього за пів року дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4204  0,09 0,21 42,0026  0,08 0,18
EUR 48,8256  0,03 0,06 49,5152  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,09 0,23 41,9050  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес