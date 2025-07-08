Найбільший порт Європи готується до потенційної війни з Росією

Найбільший порт Європи, Роттердам, готується до потенційного конфлікту з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправляти вантажі, якщо почнеться війна.

Про це пише Financial Times.

Порт Роттердама вже приймав військові вантажі, але навіть у часи холодної війни у ньому не було спеціально відведеного під ці вантажі. Нині ж під такі потреби передають частину контейнерного терміналу, говориться у публікації.

"Бодевін Сімонс, виконавчий директор адміністрації Роттердамського порту, заявив, що порт координує свої дії з сусіднім Антверпеном щодо того, як впоратися з прибуттям британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів", - повідомляє Financial Times.

"Ми все меньше бачимо один у одному конкурентів", - зазначив він щодо координації з бельгійським портом. За його словами, у разі прибуття великого обсягу зброї, Роттердам звернеться до Антверпену чи інших портів, щоб вони перевантажили частину цього вантажу.

Роттердамський порт також є стратегічним сховищем нафти. А Сімонс закликав європейські країни подбати про інші важливі ресурси - мідь, літій та графіт. 8 липня ЄС має представити стратегію накопичення запасів - медичного, енергетичного обладнання, продукти харчування, вода тощо.