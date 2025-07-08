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Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на свій літак
12:27 08.07.2025 |
Німеччина стверджує, що китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака під час операції ЄС Aspides біля узбережжя Ємену.
Про це повідомило німецьке Міністерство закордонних справ.
«Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними. Китайського посла сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ», - йдеться у повідомленні відомства.
Там зауважили, що цей літак діяв у межах місії ЄС Aspides, що зосереджена у Червоному морі та покликана захищати цивільне судноплавство від нападів єменських хуситів.
Як вказує Spiegel, до 700 німецьких військовослужбовців беруть участь в очолюваній ЄС операції.
За даними цього ж видання, для участі в місії був зафрахтований німецький розвідувальний літак, що базується в Джибуті. Ним керують цивільні пілоти, однак він може взяти на борт чотирьох солдатів Бундесверу.
Інцидент стався, коли літак наближався до китайського фрегата. На відміну від звичайних випадків, екіпаж китайського корабля не повідомляв про інцидент заздалегідь на частоті екстреного виклику. Можливі пошкодження поки що невідомі.
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