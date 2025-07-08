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«Немає попиту»: у портах РФ накопичилася величезна кількість нерозпроданого вугілля
11:44 08.07.2025 |
У Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку.
Про це пише The Moscow Times.
Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн. тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.
Затовареність у портах підтвердили й джерела з компаній-стивідорів (вони організують навантаження та розвантаження товарів на комерційні судна): "Практично всі порти з повними складами - немає вивезення та попиту при незрозумілому ринку".
В головних портах РФ запаси вугілля перевищують середньомісячні показники на 20-25%, розповіли джерела.
"Цьогорічне скорочення обороту (вугілля) свідчить про зниження попиту чи проблеми з вивезенням, що й веде до накопичення запасів. Поки баланс не відновиться, проблема зберігатиметься", - зазначили в одній із керуючих терміналами компаній.
Зайві запаси вугілля спостерігаються у великих виробників чи трейдерів, чиї логістичні чи комерційні ланцюжки опинилися під тиском.
Очікується, що проблема із затовареністю збережеться щонайменше до кінця поточного року, якщо не покращиться ситуація з падінням експортного попиту на російське вугілля і не буде вирішено логістичних труднощів.
Також для звільнення складів та зростання експорту необхідне глобальне збільшення цін на вугілля, що зробить рентабельними експортні поставки.
На тлі затовареності складів вугіллям вартість його перевалки в портах впала в червні на діапазон від 23,3% до 48,6% у річному вираженні, до $9,2-13 за тонну, залежно від порту, що на 7,3-18,8% нижче за травневі показники.
У травні обсяги транспортування російського енергетичного вугілля на експорт через порти в залежності від регіону відправлення та точки призначення падали більш ніж на 50%.
Вивезення вугілля з РФ морем скорочується найвищими темпами з січня 2024 року.
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