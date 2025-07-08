Росіян хочуть обкласти податком на поїздки за кордон

Голова комітету Держдуми Росії з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Сангаджі Тарбаєв заявив, що росіян слід оподаткувати на виїзний туризм, щоб підтримати російську туристичну галузь.

Про це пише The Moscow Times.

"Цей захід цілком може бути введений, але треба подивитися, як він впливатиме на економіку. Загалом гроші, які в нас ідуть за кордон у частині виїзного туризму, спрямовувати на розвиток внутрішнього туризму було б логічним і правильним [кроком]", - сказав Тарбаєв.

Тарбаєв послався на дані за електронними путівками за 2024 рік, згідно з якими росіяни витратили на закордонні поїздки близько 700 млрд руб. ($8,89 млрд).

Він пояснив, що при додатковій націнці 200-300 руб. за кожну путівку можна щорічно акумулювати 5-7 млрд руб. на розвиток туристичної інфраструктури в Росії. Тарбаєв також вказав на необхідність справедливого розподілу цих коштів між регіонами, особливо наголосивши на важливості підтримки територій з високою природною цінністю.

Тим часом росіяни втрачають інтерес до внутрішнього туризму - у 2024 році лише 15% російських громадян відпочивали в межах країни, тоді як у 2022 році - на тлі запровадження нових масштабних санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та нагнітання "патріотизму" - цей показник становив 52%.

Водночас попит росіян на закордонні поїздки зростає. У першому кварталі 2025 року кількість поданих росіянами заяв на отримання шенгенських віз збільшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а частка бронювань авіаквитків до країн Європейського Союзу на травень-серпень 2025 року становила 22% від загальної кількості закордонних поїздок проти 16% роком раніше.

Раніше стало відомо, що росіянам почали пропонувати туристичні поїздки в Афганістан.

У березні повідомлялося, що росіяни на тлі зміцнення рубля кинулися скуповувати закордонні тури, а попит на поїздки в Європу підскочив на 30%.

До того повідомлялося, що росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд. За даними російського Центробанку, це максимальний результат з 2014 року, коли імпорт становив $50,4 млрд.

Водночас більшість мешканців Росії (80%) не можуть дозволити собі відпочинок усередині країни, з'ясувало раніше Агентство стратегічних ініціатив.