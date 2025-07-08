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Президент Чехії не вважає, що Росія зараз перемагає у війні
10:52 08.07.2025 |
Президент Чехії Петр Павел не згоден з твердженням, що Росія зараз "перемагає у війні" проти України.
Своїми міркуваннями він поділився в інтерв'ю BBC-Україна.
Павела запитали його оцінку як генерала щодо тверджень, що Росія за станом справ на фронті перемагає у війні.
"На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. Росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякими частинами української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель", - відповів президент Чехії.
Він продовжив, що поки українські захисники успішно тримають фронт, зокрема на складних ділянках, і при цьому завдають противнику величезних втрат.
"Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - зазначив Петр Павел.
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