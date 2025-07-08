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Джеймі Даймон
Норвегія слідом за ЄС внесе до санкційних списків дві рибопромислові компанії РФ
09:45 08.07.2025 |
Уряд Норвегії заявив про запровадження найближчим часом санкцій проти двох російських рибопромислових компаній, "Норебо" і "Мурман Сіфуд", які вже занесені до санкційних списків ЄС.
"Уряд Норвегії ухвалив рішення додати до санкційних списків дві російські рибопромислові компанії: АТ "Норебо" і "Мурман Сифуд", - йдеться в урядовому пресрелізі.
Влада звинувачує ці компанії в участі в розвідувальній діяльності, що загрожує інтересам Норвегії.
Санкції передбачають заморожування активів і заборону на переказ коштів громадянами Норвегії цим організаціям. Суднам цих двох компаній заборонять доступ у норвезькі порти і води.
У кабміні зазначили, що затверджені санкційні списки опублікують на сайтах уряду і Мін'юсту "в найкоротші терміни".
ЄС заніс "Норебо" і "Мурман Сифуд" у 17-й пакет санкцій проти РФ, опублікований 20 травня.
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