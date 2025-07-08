Фінансові новини
- |
- 08.07.25
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голову Єврогрупи переобрано на третій термін
09:41 08.07.2025 |
Єврогрупа в понеділок одноголосно обрала міністра фінансів Ірландії Паскаля Донох'ю головою на третій термін, оголосила Рада ЄС.
Його новий термін, який триватиме два з половиною роки, розпочнеться 13 липня 2025 року.
"Як я й обіцяв міністрам 2020 року, я був і залишуся справжнім і чесним посередником у наших переговорах, гарантуюю, що всі голоси та позиції будуть враховані. В умовах значних геополітичних змін єврозона виявилася дуже стійкою", - заявив Донох'ю в подячному слові після голосування.
Він додав: "Моїм завданням буде подальше зміцнення нашої спільної валютної зони та сприяння відчутному прогресу за нашими ключовими напрямами роботи протягом цього чергового мандата: від бюджетної координації до союзу ринків капіталу та від цифрового євро до банківського союзу".
За словами Донох'ю, "більш сильна і конкурентоспроможна єврозона посилить міжнародну роль євро".
Нинішній голова Єврогрупи обіймає цю посаду з 13 липня 2020 року.
Єврогрупа - це неформальний орган, створений у 1997 році, в якому міністри фінансів держав-членів єврозони обговорюють питання, щодо спільних обов'язків їхніх країн, пов'язаних із євро. Головне завдання об'єднання - забезпечити тісну координацію економічної політики серед держав-членів єврозони. Зазвичай Єврогрупа збирається раз на місяць напередодні засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Мазут із затонулих російських танкерів дістався берегів окупованої Абхазії
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
|Трамп підписав указ про скасування субсидій для вітрової та сонячної енергетики
|Європарламент проголосував за вступ Болгарії до єврозони
|Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується
|Японія не втрачає надії все ж домовитися з Трампом про більш низькі мита
Бізнес
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
|Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів