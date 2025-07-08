Голову Єврогрупи переобрано на третій термін

Єврогрупа в понеділок одноголосно обрала міністра фінансів Ірландії Паскаля Донох'ю головою на третій термін, оголосила Рада ЄС.

Його новий термін, який триватиме два з половиною роки, розпочнеться 13 липня 2025 року.

"Як я й обіцяв міністрам 2020 року, я був і залишуся справжнім і чесним посередником у наших переговорах, гарантуюю, що всі голоси та позиції будуть враховані. В умовах значних геополітичних змін єврозона виявилася дуже стійкою", - заявив Донох'ю в подячному слові після голосування.

Він додав: "Моїм завданням буде подальше зміцнення нашої спільної валютної зони та сприяння відчутному прогресу за нашими ключовими напрямами роботи протягом цього чергового мандата: від бюджетної координації до союзу ринків капіталу та від цифрового євро до банківського союзу".

За словами Донох'ю, "більш сильна і конкурентоспроможна єврозона посилить міжнародну роль євро".

Нинішній голова Єврогрупи обіймає цю посаду з 13 липня 2020 року.

Єврогрупа - це неформальний орган, створений у 1997 році, в якому міністри фінансів держав-членів єврозони обговорюють питання, щодо спільних обов'язків їхніх країн, пов'язаних із євро. Головне завдання об'єднання - забезпечити тісну координацію економічної політики серед держав-членів єврозони. Зазвичай Єврогрупа збирається раз на місяць напередодні засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань.