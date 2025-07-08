Фінансові новини
- |
- 08.07.25
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп укотре відклав підвищення мит на товари з Євросоюзу
09:07 08.07.2025 |
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підпише указ, що відкладає підвищення торговельних мит на імпорт з Європейського Союзу та деяких інших країн до 1 серпня. Про це в понеділок, 7 липня, заявила речниця президента США Керолайн Лівітт. Цю інформацію також підтвердило агентству Reuters високопоставлене джерело в ЄС, яке побажало залишитися неназваним.
Того ж дня Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social
офіційні листи про запровадження з 1 серпня торговельних тарифів у 25 відсотків для Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану та Тунісу, у 30 відсотків для Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Боснії й Герцеговини, у 32 відсотки для Індонезії, у 35 відсотків для Сербії та Бангладеш, у 36 відсотків для Таїланду та Камбоджі, а також у 40 відсотків для Лаосу та М'янми.
Такі заходи Вашингтону обґрунтовуються "торговельним дефіцитом", який США мають з цими країнами. У листах Трамп застерігає, що якщо одна з цих країн вирішить підвищити свої мита на товари зі Сполучених Штатів, тариф для неї буде дзеркально збільшений на аналогічне число відсоткових пунктів.
"Торговельна війна" Трампа з ЄС
Нагадаємо, що саме у вівторок, 8 липня, спливає оголошена Трампом у квітні цього року 90-денна відстрочка на підвищення мит на імпорт з багатьох країн світу. Для Євросоюзу президент США встановив термін до 9 липня, щоб досягти торговельної угоди. Нині на імпорт більшості продукції з ЄС діє базовий тариф у 10 відсотків. Європейські автомобілі обкладаються підвищеним митом у 25 відсотків, а сталь та алюміній - у 50 відсотків. Трамп застерігав, що якщо Євросоюз не піде на угоду, до всіх товарів з нього застосовуватиметься 50-відсотковий тариф.
4 липня стало відомо, що США погрожують запровадити 17-відсоткові імпортні мита на сільгосппродукцію з Європейського Союзу на тлі повільного поступу в перемовинах між Вашингтоном та Брюсселем. Видання Financial Times повідомило, що ЄС готує можливу відповідь у разі зриву переговорів. За цими даними, держави-члени спільноти вже схвалили відповідні мита, які можуть набути чинності з 14 липня і стосуватимуться американського експорту на суму 21 мільярд євро на рік.
6 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) провела телефонну розмову з Трампом, за підсумками якої повідомила, що ЄС розраховує найближчими днями досягти принципової домовленості зі США для врегулювання торговельного конфлікту. Того ж дня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Білий дім має намір з 1 серпня повернути високі ставки ввізного мита для країн, які не досягли прогресу в переговорах з Вашингтоном.
Погрози Трампа на адресу БРІКС
6 липня країни БРІКС за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро опублікували декларацію з висловленням "серйозної занепокоєності зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам СОТ". У відповідь на це Трамп пригрозив запровадженням додаткового торговельного мита в розмірі 10 відсотків для країн БРІКС та їхніх союзників, які підтримують "антиамериканську політику" блоку. "Винятків з цієї політики не буде," - наголосив президент США у дописі в Truth Social.
До БРІКС зараз входить 10 країн: до засновників цього блоку Бразилії, Росії, Індії, ПАР та Китаю згодом приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. З КНР США раніше досягли тимчасової угоди про зниження взаємних мит.
Наприкінці 2024 року Трамп погрожував державам БРІКС тарифами в 100 відсотків, якщо вони створять свою валюту як альтернативу долару. Водночас Трамп відверто натякнув, що може закрити країнам блоку доступ до американського ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Мазут із затонулих російських танкерів дістався берегів окупованої Абхазії
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
|Трамп підписав указ про скасування субсидій для вітрової та сонячної енергетики
|Європарламент проголосував за вступ Болгарії до єврозони
|Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується
|Японія не втрачає надії все ж домовитися з Трампом про більш низькі мита
Бізнес
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
|Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів