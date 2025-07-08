Трамп укотре відклав підвищення мит на товари з Євросоюзу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підпише указ, що відкладає підвищення торговельних мит на імпорт з Європейського Союзу та деяких інших країн до 1 серпня. Про це в понеділок, 7 липня, заявила речниця президента США Керолайн Лівітт. Цю інформацію також підтвердило агентству Reuters високопоставлене джерело в ЄС, яке побажало залишитися неназваним.

Того ж дня Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social

офіційні листи про запровадження з 1 серпня торговельних тарифів у 25 відсотків для Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану та Тунісу, у 30 відсотків для Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Боснії й Герцеговини, у 32 відсотки для Індонезії, у 35 відсотків для Сербії та Бангладеш, у 36 відсотків для Таїланду та Камбоджі, а також у 40 відсотків для Лаосу та М'янми.

Такі заходи Вашингтону обґрунтовуються "торговельним дефіцитом", який США мають з цими країнами. У листах Трамп застерігає, що якщо одна з цих країн вирішить підвищити свої мита на товари зі Сполучених Штатів, тариф для неї буде дзеркально збільшений на аналогічне число відсоткових пунктів.

"Торговельна війна" Трампа з ЄС

Нагадаємо, що саме у вівторок, 8 липня, спливає оголошена Трампом у квітні цього року 90-денна відстрочка на підвищення мит на імпорт з багатьох країн світу. Для Євросоюзу президент США встановив термін до 9 липня, щоб досягти торговельної угоди. Нині на імпорт більшості продукції з ЄС діє базовий тариф у 10 відсотків. Європейські автомобілі обкладаються підвищеним митом у 25 відсотків, а сталь та алюміній - у 50 відсотків. Трамп застерігав, що якщо Євросоюз не піде на угоду, до всіх товарів з нього застосовуватиметься 50-відсотковий тариф.

4 липня стало відомо, що США погрожують запровадити 17-відсоткові імпортні мита на сільгосппродукцію з Європейського Союзу на тлі повільного поступу в перемовинах між Вашингтоном та Брюсселем. Видання Financial Times повідомило, що ЄС готує можливу відповідь у разі зриву переговорів. За цими даними, держави-члени спільноти вже схвалили відповідні мита, які можуть набути чинності з 14 липня і стосуватимуться американського експорту на суму 21 мільярд євро на рік.

6 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) провела телефонну розмову з Трампом, за підсумками якої повідомила, що ЄС розраховує найближчими днями досягти принципової домовленості зі США для врегулювання торговельного конфлікту. Того ж дня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Білий дім має намір з 1 серпня повернути високі ставки ввізного мита для країн, які не досягли прогресу в переговорах з Вашингтоном.

Погрози Трампа на адресу БРІКС

6 липня країни БРІКС за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро опублікували декларацію з висловленням "серйозної занепокоєності зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам СОТ". У відповідь на це Трамп пригрозив запровадженням додаткового торговельного мита в розмірі 10 відсотків для країн БРІКС та їхніх союзників, які підтримують "антиамериканську політику" блоку. "Винятків з цієї політики не буде," - наголосив президент США у дописі в Truth Social.

До БРІКС зараз входить 10 країн: до засновників цього блоку Бразилії, Росії, Індії, ПАР та Китаю згодом приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. З КНР США раніше досягли тимчасової угоди про зниження взаємних мит.

Наприкінці 2024 року Трамп погрожував державам БРІКС тарифами в 100 відсотків, якщо вони створять свою валюту як альтернативу долару. Водночас Трамп відверто натякнув, що може закрити країнам блоку доступ до американського ринку.