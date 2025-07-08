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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив нові мита на імпорт товарів із Малайзії, Казахстану, ПАР, Лаосу та М’янми

 

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних мит на продукцію з п'яти країн, про це від повідомив у соцмережі Truth Social

Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, адресованих лідерам Малайзії, Казахстану, Південно-Африканської Республіки, Лаосу та М'янми. У документах йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних мит на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів.

У листі до прем'єр-міністра Малайзії вказано:

"Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запровадимо тариф у розмірі лише 25% на будь-яку і всю продукцію, яку Малайзія надсилатиме до Сполучених Штатів, окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, які будуть переправлені через інші країни з метою уникнення вищого тарифу, підлягатимуть саме цьому вищому тарифу.

"Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запроваджуємо тариф у розмірі лише 25% на будь-яку й усю продукцію з Казахстану, яка імпортується до Сполучених Штатів - окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, що транспортуються транзитом з метою уникнення вищого тарифу, підлягатимуть саме тому вищому тарифу", - Зазначено в листі до президента Казахстану, опублікованому в соцмережі.

В листі, адресованому президенту Південно-Африканської Республіки зазначено: "Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запроваджуємо тариф у розмірі лише 30% на всі товари з Південної Африки, що імпортуються до Сполучених Штатів, окремо від будь-яких галузевих тарифів. Товари, що транспортуються транзитом із метою уникнення вищого тарифу, підлягатимуть саме тому вищому тарифу. Прошу звернути увагу, що ставка 30% - це набагато менше, ніж потрібно для повної ліквідації торговельного дисбалансу, який існує між нашими країнами".

"Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запроваджуємо тариф у розмірі лише 40% на всі товари з Лаосу, що імпортуються до Сполучених Штатів, окремо від будь-яких галузевих тарифів. Товари, що транспортуються транзитом з метою уникнення вищого тарифу, підлягатимуть саме тому вищому тарифу".

- Про це повідомляється у листі до президента Лаосу.

"Необхідно відійти від тривалих і дуже стійких торговельних дефіцитів, спричинених тарифною та нетарифною політикою і торговельними бар'єрами з боку М'янми. Наші відносини, на жаль, були далекими від взаємності. Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запроваджуємо тариф у розмірі лише 40% на всі бірманські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, окремо від будь-яких галузевих тарифів. Товари, які транспортуються транзитом із метою уникнення вищого тарифу, підлягатимуть саме цьому вищому тарифу", - Це зазначено в листі, направленому Голові Державної адміністративної ради М'янми.

Як повідомлялося, раніше Дональд Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про введення нових 25-відсоткових мит на експорт обох країн до Сполучених Штатів та підвищення мит на товари, що переправляються через ці країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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