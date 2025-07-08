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АНАЛІТИКА

Хусити обстріляли грецький танкер у Червоному морі, є загиблі

 

Грецький суховантаж Eternity C під прапором Ліберії в понеділок був атакований під час проходження в Червоному морі, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Судно Eternity C плавало в 50 морських милях на захід від столиці Ємену, яка контролюється повстанцями-хуситами, і прямувало до міста Джедда в Саудівській Аравії.

Грецька компанія Cosmoship, яка управляє суховантажем, спершу заявила, що внаслідок атаки двоє членів екіпажу отримали серйозні поранення, а двоє зникли безвісти.

Крім того, внаслідок обстрілу був пошкоджений місток танкера, через що звʼязок із ним нестабільний.

Це вже другий за останні дні напад хуситів на судна в Червоному морі після піврічної паузи.

Хусити з осені 2023 року атакували комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю - на знак протесту проти його військової операції в Газі.

Президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім розпорядився посилити обстріли позицій хуситів у Ємені та збільшити військову присутність у Червоному морі.

Але у травні Трамп оголосив, що хусити пообіцяли більше не атакувати кораблі в Червоному морі, й розпорядився припинити обстріли їхніх позицій у Ємені.
 

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