Reuters: ОПЕК+ виконає 18-місячну програму збільшення видобутку вже у вересні

Країни ОПЕК+ мають намір схвалити збільшення видобутку нафти приблизно на 550 000 барелів на добу на вересень, з посиланням на джерела пише Reuters.

Це дозволить достроково - всього за пів року - виконати програму збільшення видобутку, спочатку розрахованої на 18 місяців.

ОПЕК+ збиралася повертати видобуток поступово, до 137 000 барелів на добу за місяць, але почавши таким темпом, група швидко перейшла до збільшення на 411 000 барелів протягом травня-липня, а на серпень група схвалила збільшення видобутку уже на 548 000 барелів.

Отже, групі залишиться повернути на ринок ще близько пів мільйона барелів на добу.

Якщо вересневе зростання буде реалізовано, це також дозволить ОАЕ збільшити видобуток на 300 000 барелів на добу, оскільки країна переходить на більшу квоту.

Якщо ОПЕК+ у вересні збільшить видобуток, то лідер групи - Саудівська Аравія - видобуватиме близько 10 млн барелів на добу, а ОАЕ - близько 3,375 млн барелів на добу.

Вісім країн-членів ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією наприкінці 2023 року домовилися штучно скоротити обсяги нафтовидобутку на 2,2 млн барелів на добу, щоб підтримувати стабільні ціни на світовому нафтовому ринку.

Термін дії добровільного обмеження видобутку мав закінчитися з жовтня 2024 року, але його кілька разів продовжували через падіння цін на нафту у зв'язку зі слабким попитом з боку Китаю і зростанням видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК (США, Бразилія, Канада). Поступове відновлення видобутку почалося з квітня 2025 року, воно також передбачає 300 000 барелів збільшення квоти для ОАЕ.