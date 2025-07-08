Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США виключили угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам», яке прийшло до влади в Сирії, зі списку терористичних організацій

 

Державний департамент США виключив зі списку терористичних організацій ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке повалило режим Башара Асада в Сирії.

Відповідний документ зʼявився у федеральному реєстрі США.

Зазначається, що таке рішення ухвалив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США.

Документ набуде чинності після офіційної публікації у федеральному реєстрі у вівторок, 8 липня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує санкції проти Сирії. Тоді Трамп також доручив міністру закордонних справ Марко Рубіо переглянути статус організації «Хаят Тахрір аш-Шам», яка прийшла до влади в Сирії, та її лідера Ахмеда аль-Шараа, якого проголосили тимчасовим президентом.

Повалення режиму в Сирії

Сирійські повстанці угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» 8 грудня 2024 року заявили про те, що їхні бійці зайняли місто Дамаск - столицю Сирії. А її диктатор, Башар Асад, імовірно, втік із країни.

На тлі цього світові лідери привітали падіння режиму Асада. А МЗС України навіть висловило готовність до відновлення відносин із Сирією в майбутньому.

У травні 2025 року міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися скасувати всі економічні санкції проти Сирії, зберігши лише ті, що пов'язані з режимом колишнього президента Башара аль-Асада та порушенням прав людини.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7975
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 49,0285
  0,0925
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес