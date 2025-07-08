США виключили угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам», яке прийшло до влади в Сирії, зі списку терористичних організацій

Державний департамент США виключив зі списку терористичних організацій ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке повалило режим Башара Асада в Сирії.

Відповідний документ зʼявився у федеральному реєстрі США.

Зазначається, що таке рішення ухвалив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США.

Документ набуде чинності після офіційної публікації у федеральному реєстрі у вівторок, 8 липня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує санкції проти Сирії. Тоді Трамп також доручив міністру закордонних справ Марко Рубіо переглянути статус організації «Хаят Тахрір аш-Шам», яка прийшла до влади в Сирії, та її лідера Ахмеда аль-Шараа, якого проголосили тимчасовим президентом.

Повалення режиму в Сирії

Сирійські повстанці угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» 8 грудня 2024 року заявили про те, що їхні бійці зайняли місто Дамаск - столицю Сирії. А її диктатор, Башар Асад, імовірно, втік із країни.

На тлі цього світові лідери привітали падіння режиму Асада. А МЗС України навіть висловило готовність до відновлення відносин із Сирією в майбутньому.

У травні 2025 року міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися скасувати всі економічні санкції проти Сирії, зберігши лише ті, що пов'язані з режимом колишнього президента Башара аль-Асада та порушенням прав людини.