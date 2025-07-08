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США виключили угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам», яке прийшло до влади в Сирії, зі списку терористичних організацій
23:09 07.07.2025 |
Державний департамент США виключив зі списку терористичних організацій ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке повалило режим Башара Асада в Сирії.
Відповідний документ зʼявився у федеральному реєстрі США.
Зазначається, що таке рішення ухвалив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США.
Документ набуде чинності після офіційної публікації у федеральному реєстрі у вівторок, 8 липня.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує санкції проти Сирії. Тоді Трамп також доручив міністру закордонних справ Марко Рубіо переглянути статус організації «Хаят Тахрір аш-Шам», яка прийшла до влади в Сирії, та її лідера Ахмеда аль-Шараа, якого проголосили тимчасовим президентом.
Повалення режиму в Сирії
Сирійські повстанці угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» 8 грудня 2024 року заявили про те, що їхні бійці зайняли місто Дамаск - столицю Сирії. А її диктатор, Башар Асад, імовірно, втік із країни.
На тлі цього світові лідери привітали падіння режиму Асада. А МЗС України навіть висловило готовність до відновлення відносин із Сирією в майбутньому.
У травні 2025 року міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися скасувати всі економічні санкції проти Сирії, зберігши лише ті, що пов'язані з режимом колишнього президента Башара аль-Асада та порушенням прав людини.
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