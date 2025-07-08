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Міністр транспорту Росії застрелився після звільнення
17:43 07.07.2025 |
Роман Старовойт, звільнений сьогодні із посади міністра транспорту РФ, загинув. За попередньою версією, він скоїв самогубство, заявили у Слідчому комітеті Росії.
Тіло 53-річного Старовойта з вогнепальним пораненням виявили у понеділок у його власному автомобілі в Одинцовському міському окрузі, повідомляє СК РФ.
"Слідчі органи ДСУ СК Росії по Московській області працюють на місці, встановлюються обставини події. Основна версія - самогубство", - сказано у заяві відомства.
Раніше у понеділок, 7 липня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про відставку Старовойта з посади голови Мінтрансу. Формулювання про причини звільнення чиновника в документі не було.
Старовойт обіймав посаду міністра трохи більше року - із травня 2024 року. До цього він понад п'ять років був губернатором Курської області.
Після нього область очолив Олексій Смирнов, який працював головою уряду регіону. На посаді губернатора він не провів і року - у грудні 2024 подав у відставку, а у квітні 2025-го був заарештований.
Смирнова звинуватили в шахрайстві на 1 млрд рублів, виділених АТ "Корпорація розвитку Курської області" для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною.
"Інтерфакс" писав, що в 2022-2023 роках з федерального бюджету уряду Курської області було виділено 19,4 млрд рублів "для будівництва захисних споруд (бліндажів, вогневих точок, опорних пунктів, протитанкових пірамід та ровів) з метою захисту країни від військової агресії України".
У серпні 2024 року, коли Смирнов очолював Курську область, частину регіону, включаючи місто Суджа (адміністративний центр Суджанського району), захопили Збройні сили України
Як стверджують джерела ЗМІ та телеграм-каналів, проти Старовойта також могли порушити кримінальну справу. Зокрема, Смирнов нібито дав свідчення проти ексміністра, пише "Комерсант".
РБК з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що проти Старовойта велася перевірка стосовно його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд у Курській області.
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