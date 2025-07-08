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АНАЛІТИКА

Майже половина представників центробанків допускає реструктуризацію держборгу США - опитування UBS

 

Близько 50% керівників резервами центральних банків вважають реструктуризацію держборгу США "правдивим" сценарієм, випливає зі щорічного опитування UBS, в якому брали участь представники майже 40 центробанків.

Водночас дві третини респондентів хвилюють ризики для незалежності Федеральної резервної системи, а майже половину - якість макроекономічних даних у США і ослаблення верховенства права.

Опитування, проведене в травні-червні, також показало, що 80% учасників очікують збереження долара як основної резервної валюти, незважаючи на зростання інтересу до диверсифікації в євро і юанях.

Головним ризиком для глобальної економіки 74% респондентів назвали торговельну політику адміністрації президента Дональда Трампа, включно із імпортними митами та переглядом міжнародних альянсів. Раніше основним ризиком вважалася геополітика.

Песимізм щодо світової економіки посилився: більшість опитаних вважають, що на світ чекає стагфляція, тоді як роком раніше найпопулярнішим сценарієм була "м'яка посадка".

При цьому 67% керівників вважають золото найперспективнішим активом до 2030 року. Роком раніше так думали лише 21% опитаних. Жоден ЦБ не планує скорочувати частку дорогоцінного металу в резервах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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