Туск пояснив, навіщо Польща повернула контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, його цитує The Guardian.

Як зазначив польський прем'єр, посилена охорона кордону з Білоруссю, яку здійснюють співробітники польської прикордонної служби, запобігає 98% усіх спроб перетнути кордон.

Водночас він попередив, що "все це не матиме сенсу, якщо інші зовнішні кордони ЄС не будуть так само ретельно охоронятися".

Туск підкреслив, що рішення про відновлення контролю на кордоні з Литвою має на меті виявити всі випадки, коли хтось не може потрапити до Польщі з Білорусі і після цього проходить через країни Балтії.

Крім того, за його словами, нові заходи контролю дозволять польській стороні ретельно перевіряти кожен випадок, коли підозрюваний у нелегальній міграції відправляється німецькими прикордонниками назад до Польщі.

"Більше не буде так, що будь-хто, хто незаконно перетнув кордон, і чиї документи є неповними або нечіткими, буде відправлений до Польщі з будь-якого місця - чи то з Німеччини, чи з будь-якої іншої країни", - наголосив Туск.

Як відомо, з 7 липня набуло чинності рішення польського уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів, але цей період може бути продовжений.

Раніше очільник МВС Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона готова скасувати тимчасовий посилений контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.