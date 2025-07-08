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У Грузії затримали власника телеканалів, які підтримують вступ країни до ЄС
17:25 07.07.2025 |
У Грузії затримали засновника і власника низки великих компаній, зокрема Silk Road Group, Silknet і Euronews Georgia - Георгія Рамішвілі.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".
Інформацію про затримання підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії.
За даними пресцентру відомства, у бізнесмена під час огляду ручної поклажі в аеропорту виявили вогнепальну зброю. У МВС підтвердили, що зброя була зареєстрована, проте заявили, що Рамішвілі не мав дозволу на її носіння.
Розслідування ведеться за частинами 3 та 4 статті 236 Кримінального кодексу (незаконне придбання або зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв). За законом, це карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Крім того, незаконне носіння вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
Прикметно те, що 58-річний Георгій Рамішвілі є головою наглядової ради компанії Silknet - одного з лідерів телекомунікаційного ринку, а з 2020 року за співпраці з Silknet в Грузії було розпочато мовлення телеканалу Euronews Georgia.
Компанії Silknet і Silk Road Group 30 листопада 2024 року - через два дні після початку антиурядових протестів - виступили на підтримку прагнення Грузії до вступу в Європейський Союз.
"Ми віримо, що Грузія не повинна відхилятися від конституційного ладу і повинна залишитися частиною європейського простору. Відмова від цього шляху - це відмова від свободи, прогресу і майбутнього. Ні - насильству проти мирних протестувальників", - заявили тоді компанії.
Зазначимо, у червні у Грузії заарештували лідера опозиційної коаліції "За зміни" Ніку Гварамію.
Наприкінці цього ж місяця суд визнав винним у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту одного з лідерів грузинської "Коаліції за зміни" - Ніку Мелію. Відтак його засудили до восьми місяців за ґратами.
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