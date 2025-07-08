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Макрон натякає, що хоче лишитись в політиці після звершення президентського терміну
16:56 07.07.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що хоче продовжувати відігравати роль у національній політиці після закінчення свого терміну повноважень.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
У неділю Макрон виступив на заході, присвяченому десятиріччю молодіжної групи, створеної для підтримки його першої президентської кампанії.
"Я все ще потребую вашої допомоги і розраховую на вас - протягом наступних двох років... п'яти років, десяти років. Ви будете тут, і розраховуйте на мене, я буду тут з вами", - сказав він.
Видання припускає, що Макрон може навіть піти на третій президентський термін.
Макрон не може балотуватися на третій термін поспіль на наступних президентських виборах, які призначені на 2027 рік. Однак обмеження терміну повноважень застосовується лише до президентських мандатів, які йдуть підряд. Тобто Макрон матиме право балотуватися на виборах у 2032 році.
Французький президент туманно висловлюється щодо своїх майбутніх планів. У травні на запитання про можливу участь у виборах 2032 року Макрон відповів, що "не думав" про третій термін.
Однак звіт парламентської слідчої комісії показав, що на наступний день після інтерв'ю уряд замовив опитування громадської думки щодо можливої кандидатури Макрона у 2032 році.
Згідно з даними опитування, проведеного соціологічною службою Elabe, рейтинг Макрона наразі близький до історичного мінімуму: тільки 22% опитаних французьких виборців заявили, що довіряють президенту в питаннях керівництва країною.
Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хотіли б, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й. Сам Макрон можливість відставки виключав.
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