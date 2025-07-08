«Ніколи такого не бачив». У Ліхтенштейні нарахували 800 пов'язаних з Росією зомбі-трастів

Влада Ліхтенштейну створила спеціальну робочу групу для розв'язання проблеми зомбі-трастів, повідомила Financial Times.

Країна опинилася перед загрозою серйозної фінансової кризи через масову відставку керівників трастів і фондів, пов'язаних з російськими активами.

Проблема виникла після посилення санкційного тиску з боку США.

За останні пів року сотні довірителів та директорів подали у відставку, побоюючись американських санкцій. Це залишило близько 800 юридичних структур у "замороженому стані" - формально вони існують, але фактично не функціонують через відсутність керівництва.

Криза торкнулася трастів з активами на мільярди доларів: яхтами, літаками, нерухомістю та готівкою. Більшість цих структур належить непідсанкційним російським громадянам, які проживають у Франції, Італії, Дубаї та інших країнах.

"Ми говоримо про багатомільярдні зомбі-трасти без управління. І рішення поки що немає. Я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав один юрист з Вадуца, серед клієнтів якого є кілька постраждалих трастів.

Проблема почалася, коли США попередили Ліхтенштейн про можливі вторинні санкції проти місцевих фінансових установ, які працюють з російськими клієнтами. Фінансовий регулятор князівства (FMA) відповів політикою "нульової толерантності", порекомендувавши компаніям розірвати відносини з проблемними клієнтами.

Без швидкого рішення проблема може поширитися на весь фінансовий сектор країни, який є основою економіки Ліхтенштейну.

Міністерство юстиції працює над пошуком ліквідаторів та призначенням нових керівників для "осиротілих" структур, але процес ускладнюється правовими обмеженнями та ризиками подальших санкцій.