У Туреччині відкрили нове розслідування проти лідера опозиції

Головна прокуратура Туреччини в неділю відкрила нове розслідування проти лідера опозиції Озгюра Озеля за "образу президента" та інші правопорушення, пов'язані з його заявами.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Turkish Minute.

Це стало останнім у серії проваджень проти представників головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), які почалися з арешту популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу в рамках корупційного розслідування в березні.

"Слова, виголошені головою CHP Озгюром Озелем на пресконференції після засідання виконавчого комітету партії 5 липня, містять ознаки злочинів, зокрема образу президента, відкритого підбурювання до скоєння злочину, а також образи і погрози на адресу державних посадовців", - йдеться в заяві прокуратури.

Які саме висловлювання стали підставою для розслідування, поки що не уточнюється, проте відомо, що Озель різко засудив нещодавні арешти трьох мерів від CHP і одного заступника мера.

У листопаді Ердоган уже подавав скаргу проти Озеля за "публічну образу президента" та "завдання шкоди честі та гідності президентської посади".

Ще один позов, поданий у лютому, оскаржує законність обрання Озеля на посаду голови CHP, висуваючи звинувачення у підкупі голосів на партійному з'їзді в листопаді 2023 року.

Місцеві ЗМІ повідомляють також, що тривають зусилля з позбавлення Озеля депутатської недоторканності, щоб він міг постати перед судом у ще одній справі - про "образу державного посадовця".

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.