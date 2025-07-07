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Валютні резерви Китаю в червні досягли максимуму з грудня 2015 р.
12:51 07.07.2025 |
Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у червні 2025 року збільшилися на $32 млрд і досягли $3,317 трлн, ідеться в повідомленні Народного банку Китаю.
Це максимальний обсяг із грудня 2015 року.
Юань минулого місяця подорожчав на 0,45% щодо американської нацвалюти. Тим часом курс долара США впав на 2,7% до кошика основних світових валют.
Резерви золота в КНР на кінець червня становили 73,9 млн унцій, збільшившись із 73,83 млн унцій місяцем раніше, йдеться в повідомленні. Китайський ЦБ купував дорогоцінний метал восьмий місяць поспіль. У вартісному вираженні резерви золота зросли до $242,93 млрд порівняно з $241,99 млрд наприкінці травня.
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