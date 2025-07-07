Британці втрачають інтерес до інвестицій у США - Deloitte

Керівники британських компаній втрачають інтерес до інвестицій у США і тепер віддають більше переваги власному ринку, показали результати червневого опитування Deloitte.

Кількість респондентів, які вважають інвестиції в Штати привабливими, лише на 2% перевищила кількість тих, хто має протилежну думку. Наприкінці 2024 року, незадовго до вступу на посаду президента США Дональда Трампа, ця різниця становила 59%.

Водночас привабливість британського ринку збільшилася - показник підвищився до плюс 13% з мінус 12% наприкінці минулого року. Велика Британія лідирує в рейтингу разом з Індією, тоді як рейтинг розвинених економік Європи та Китаю залишився негативним.

"Ці результати свідчать про зрушення в настроях: Велику Британію тепер розглядають як провідний світовий напрям для інвестицій", - зазначив старший партнер і головний виконавчий директор Deloitte UK Річард Г'юстон.

2023 року Велика Британія посіла четверте місце за обсягом прямих інвестицій у Штати, які, за офіційними даними США, становили тоді понад $630 млрд.

В опитуванні, проведеному в період із 16 до 29 червня, узяли участь 66 фінансових директорів та інших керівників найбільших британських компаній, до яких увійшли 37 компаній із біржовим лістингом і сукупною ринковою вартістю 386 млрд фунтів ($525 млрд).