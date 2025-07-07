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У Росії злетіли борги компаній за страховими внесками
12:15 07.07.2025 |
Заборгованість російських компаній зі страхових внесків (відрахувань на пенсійне та медичне забезпечення співробітників) за період із січня по березень 2025 року зросла на 22% і досягла 352 млрд руб., тоді як станом на червень 2024 року ця сума становила майже вдвічі менше - 179 млрд руб.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Рахункової палати РФ.
Основна причина зростання заборгованості - погіршення фінансового стану підприємств на тлі високих ключових ставок. Особливо це торкнулося малого та середнього бізнесу.
Як зазначають аналітики, компанії в таких умовах насамперед спрямовують оборотні кошти на поточні потреби - виплату зарплат, оренду, закупівлі - тоді як страхові внески відходять на другий план.
При цьому у 2025 році в Росії очікується уповільнення економічного зростання, а в низці галузей можливий спад, що посилить ситуацію та призведе до подальших затримок у сплаті внесків.
Додатковим чинником є зростання неформальної зайнятості та "сірих" схем оплати праці, коли частина зарплати видається неофіційно з метою мінімізувати податкове навантаження.
Водночас загалом по економіці рівень зарплат продовжує зростати, а разом із ним і розмір обов'язкових страхових відрахувань, що посилює тиск на бізнес.
Окрім того, прагнучи зменшити виробничі витрати, російські компанії скорочують штат і передають функції на аутсорсинг або наймають співробітників через сторонні організації. У разі зобов'язання зі страхових виплат лягають на посередників, які не завжди виконують їх вчасно чи повному обсязі.
Наслідки збільшення заборгованості можуть бути системними. По-перше, це скорочує ресурси для виплат пенсій, допомог та інших соціальних зобов'язань - особливо якщо темпи зростання виплат не відповідатимуть рівню надходжень. По-друге, зростає навантаження на сумлінних платників податків. У довгостроковій перспективі така ситуація може підірвати стабільність страхової системи та знизити рівень соціальної захищеності громадян.
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