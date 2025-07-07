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АНАЛІТИКА

У Росії злетіли борги компаній за страховими внесками

 

Заборгованість російських компаній зі страхових внесків (відрахувань на пенсійне та медичне забезпечення співробітників) за період із січня по березень 2025 року зросла на 22% і досягла 352 млрд руб., тоді як станом на червень 2024 року ця сума становила майже вдвічі менше - 179 млрд руб.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Рахункової палати РФ.

Основна причина зростання заборгованості - погіршення фінансового стану підприємств на тлі високих ключових ставок. Особливо це торкнулося малого та середнього бізнесу.

Як зазначають аналітики, компанії в таких умовах насамперед спрямовують оборотні кошти на поточні потреби - виплату зарплат, оренду, закупівлі - тоді як страхові внески відходять на другий план.

При цьому у 2025 році в Росії очікується уповільнення економічного зростання, а в низці галузей можливий спад, що посилить ситуацію та призведе до подальших затримок у сплаті внесків.

Додатковим чинником є ​​зростання неформальної зайнятості та "сірих" схем оплати праці, коли частина зарплати видається неофіційно з метою мінімізувати податкове навантаження.

Водночас загалом по економіці рівень зарплат продовжує зростати, а разом із ним і розмір обов'язкових страхових відрахувань, що посилює тиск на бізнес.

Окрім того, прагнучи зменшити виробничі витрати, російські компанії скорочують штат і передають функції на аутсорсинг або наймають співробітників через сторонні організації. У разі зобов'язання зі страхових виплат лягають на посередників, які не завжди виконують їх вчасно чи повному обсязі.

Наслідки збільшення заборгованості можуть бути системними. По-перше, це скорочує ресурси для виплат пенсій, допомог та інших соціальних зобов'язань - особливо якщо темпи зростання виплат не відповідатимуть рівню надходжень. По-друге, зростає навантаження на сумлінних платників податків. У довгостроковій перспективі така ситуація може підірвати стабільність страхової системи та знизити рівень соціальної захищеності громадян.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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