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АНАЛІТИКА

Китай готує запаси матеріалу для батарей в умовах напруги зі США

 

Китай активно скуповує великі обсяги нікелю, користуючись низькими цінами, щоб поповнити свої державні запаси цього металу, який є критично важливим для виробництва нержавіючої сталі та акумуляторів для електромобілів, у контексті зростаючої торговельної напруги з США.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За оцінками, Пекін придбав до 100 тисяч тонн нікелю для державних резервів із грудня минулого року - про це повідомили двоє обізнаних осіб. Ще троє джерел підтвердили факт закупівель, але не назвали обсяг.

За словами експертів галузі, до останньої хвилі закупівель у Китаю вже було 60-100 тисяч тонн нікелю в запасі. Таким чином, цього року країна, ймовірно, подвоїла свої запаси. Китай не публікує дані про обсяги стратегічних запасів металів.

"Має місце суттєве зростання імпорту нікелю до Китаю, і все це надходить до державного стратегічного резерву", - сказав один із провідних представників галузі.

Закупівлі здійснюються на тлі прагнення Китаю зміцнити свої ланцюги постачання на фоні зростання геополітичної напруженості з Вашингтоном і на тлі падіння цін на нікель до найнижчого рівня з 2020 року. Китай вже й так домінує у світовому ланцюзі поставок критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів і використовує це як важіль впливу в торгівлі.

З грудня Адміністрація національних харчових і стратегічних резервів Китаю почала купувати нікель високої чистоти, відомий як «нікель класу один», повідомляють джерела.

Згідно з митними даними, за перші п'ять місяців 2025 року Китай придбав 77 654 тонни чистого нікелю - це найвищий показник з 2019 року і вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року. Нікель класу один використовується в електролітичному покритті (гальваніці) для споживчих товарів, авіації та у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Проте попит на нікель класу один зростає лише на 5-10% на рік, за словами одного з провідних галузевих аналітиків. Міжнародна група з вивчення нікелю прогнозує, що загальний попит на нікель у Китаї зросте на 4,9% у 2025 році - враховуючи також менш якісні сорти, як-от феронікель.

Ця невідповідність між зростанням запасів і повільним зростанням попиту є "прямим свідченням накопичення запасів", - зазначив представник галузі.

За словами джерела, близького до урядового торгового партнера, Китай також накопичує й інші промислові метали. У березні Адміністрація стратегічних резервів заявила про намір придбати для держзапасу нікель, літій, кобальт і мідь.

Ціни на нікель впали приблизно на 40% за останні два роки через стрімке зростання виробництва в Індонезії, яка має найбільші у світі запаси цього металу та контролює дві третини глобального постачання. У минулому експортні обмеження на сировинний нікель завдавали шкоди китайським сталеливарним компаніям.

"Оскільки торік ціни на нікель різко впали, це був сприятливий момент для поповнення державного резерву", - додав співрозмовник.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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