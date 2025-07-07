Російські олігархи викачали з економіки майже $22 мільярди за рік

Російські бізнесмени викачали рекордні суми зі своїх компаній на тлі кризи банківського кредитування та зниження інвестиційної активності. Так, сукупний обсяг виплат великих російських компаній на користь 50 бізнесменів минулого року досяг історичного максимуму - 1,77 трлн руб., тоді як у 2022 та 2023 роках ця сума не перевищувала 1,4 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Forbes.

Лідером став контролюючий акціонер "Сєвєрсталі" Алексєй Мордашов: він і афілійовані з ним структури отримали 201,8 млрд руб. Друге місце зайняв співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов із доходом у 201 млрд руб. Третім став Владімір Лісін, який повернувся до списку мільярдерів: він і пов'язані з ним особи отримали майже 152 млрд руб., із яких близько 120 млрд руб. забезпечили дивіденди НЛМК. Четвертим став співвласник "Новатека" та "Сібура" Леонід Міхельсон, який отримав понад 104 млрд руб., а замикає п'ятірку глава USM Алішер Усманов - 96,2 млрд руб.

На тлі рекордних виплат дивідендів Російський союз промисловців та підприємців (в роботі якого брали участь більшість із вищевказаних олігархів) протягом останніх двох років висловлює занепокоєння станом економіки.

Там підкреслюють, що висока ключова ставка Центробанку РФ призвела до зростання вартості запозичень та погіршення фінансового стану великої кількості російських компаній - багато підприємств опинилися у переддефолтному стані, а економіка Росії з кінця 2024 року демонструє ознаки рецесії та ризики "жорсткої посадки" - особливо в цивільних секторах, які не відновилися після шоку санкцій.

При цьому бізнес висловлює стурбованість можливим переохолодженням економіки - надмірним зменшенням попиту та уповільненням ділової активності.

Незважаючи на те, що цього року понад 50 російських компаній відмовилися сплачувати дивіденди для підтримки бізнесу, мільярдери так робити не стали. Більшість хотіли вивести кошти та не формувати фінансову подушку безпеки для компаній.

Раніше повідомлялося, що ділова активність російської промисловості обвалилася до мінімуму з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Перед тим російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Разом із тим російська влада розробляє план підтримки російських металургійних заводів, які зіткнулися з різким падінням експорту, скотилися в збитки і були змушені скорочувати виробництво.