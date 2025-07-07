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У Туреччині затримали трьох мерів від опозиції
11:58 07.07.2025 |
У Туреччині у суботу, 5 липня, затримали ще трьох мерів від головної опозиційної партії, повідомила агенція Reuters з посиланням на турецькі прокуратуру та ЗМІ.
Серед затриманих мери міст Адана Зейдан Каралар та Адіяман - Абдуррахман Тутдере - на півдні Туреччини та ще восьмеро осіб. Їх звинувачують у вимаганні, повідомила прокуратура Стамбула.
Також затримано мера Анталії Мухіттіна Бочека та заступника мера району Буюкчекмече в Стамбулі в рамках більш широкого розслідування, в якому з жовтня минулого року фігурують сотні членів Республіканської народної партії (РHП), включаючи 11 мерів. РНП категорично заперечує звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.
Переслідування опонента Ердогана
Нагадаємо, у березні цього року у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, а згодом суд відправив його відбувати досудове ув'язнення до однієї з в'язниць на околиці міста. Його також відсторонили від посади. Це викликало найбільші вуличні протести в країні за останнє десятиліття і різке падіння цін на турецькі активи.
Попри ув'язнення, його було висунуто кандидатом у президенти Туреччини на виборах 2028 року під час праймеріз РНП. На підтримку ув'язненого мера Стамбулу висловилися близько 13 мільйонів людей. РНП, інші опозиційні партії, правозахисні групи та деякі західні держави заявили, що справа проти Імамоглу є політизованою спробою усунути потенційного опонента для Ердогана. Уряд заперечує будь-який вплив на судову систему та каже, що суди діють в країні незалежно.
Імамоглу вважають єдиним турецьким політиком, здатним кинути виклик президенту Реджепу Таїпу Ердогану на наступних виборах.
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