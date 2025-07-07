Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туреччині затримали трьох мерів від опозиції

 

У Туреччині у суботу, 5 липня, затримали ще трьох мерів від головної опозиційної партії, повідомила агенція Reuters з посиланням на турецькі прокуратуру та ЗМІ.

Серед затриманих мери міст Адана Зейдан Каралар та Адіяман - Абдуррахман Тутдере - на півдні Туреччини та ще восьмеро осіб. Їх звинувачують у вимаганні, повідомила прокуратура Стамбула.

Також затримано мера Анталії Мухіттіна Бочека та заступника мера району Буюкчекмече в Стамбулі в рамках більш широкого розслідування, в якому з жовтня минулого року фігурують сотні членів Республіканської народної партії (РHП), включаючи 11 мерів. РНП категорично заперечує звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.

Переслідування опонента Ердогана

Нагадаємо, у березні цього року у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, а згодом суд відправив його відбувати досудове ув'язнення до однієї з в'язниць на околиці міста. Його також відсторонили від посади. Це викликало найбільші вуличні протести в країні за останнє десятиліття і різке падіння цін на турецькі активи.

Попри ув'язнення, його було висунуто кандидатом у президенти Туреччини на виборах 2028 року під час праймеріз РНП. На підтримку ув'язненого мера Стамбулу висловилися близько 13 мільйонів людей. РНП, інші опозиційні партії, правозахисні групи та деякі західні держави заявили, що справа проти Імамоглу є політизованою спробою усунути потенційного опонента для Ердогана. Уряд заперечує будь-який вплив на судову систему та каже, що суди діють в країні незалежно.

Імамоглу вважають єдиним турецьким політиком, здатним кинути виклик президенту Реджепу Таїпу Ердогану на наступних виборах.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес