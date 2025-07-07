BlackRock припинила пошук інвесторів для України - ЗМІ

Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі BlackRock, штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку, призупинила пошук інвесторів для відновлення України. Про це з посиланням на джерела у суботу, 5 липня, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, компанія припинила пошук інвесторів для підтримки фонду відновлення України на початку 2025 року, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як кажуть джерела, це сталося через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Фонд відновлення України мав бути запущений у липні

Як пише Bloomberg, компанія BlackRock планувала оголосити про запуск фонду відновлення України на спеціальній конференції у Римі 10-11 липня. Захід мали відвідати президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Стартову підтримку фонду, як повідомляється, готові були надати структури, пов'язані з урядами Німеччини, Італії та Польщі. Кошти планувалося направити на відновлення ключової інфраструктури України та розвиток економіки.

Проте у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інвесторами. Представник компанії заявив, що безкоштовно консультативну роботу над фондом завершено, і наразі BlackRock не бере участі в "жодних активних домовленостях" з українським урядом.

Джерела агентства повідомляють, що тепер Франція працює над створенням альтернативного фонду замість скасованої ініціативи BlackRock. Але наразі незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США.