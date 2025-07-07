У Парижі знову можна плавати в Сені. Річку відкрили для купання після столітньої заборони

Річку Сена в Парижі відкрили для купання після багаторічних намагань очистити воду. Десятки людей вже скупалися там уперше з 1923 року.

Про це пише France24.

Уранці 5 липня кілька десятків людей різного віку у плавальних шапочках та окулярах прийшли до річки перед її офіційним відкриттям, готуючись пірнути та відсвяткувати повернення купання в Сені. Вони зібралися біля плавальної зони Брас-Марі - однієї з трьох, відкритих у Парижі цього літа

«Я думала, що буде дуже холодно, але насправді чудово», - сказала 51-річна Карін, що стала однією з перших, хто був готовий скупатися в Сені цього ранку.

Сезонному відкриттю річки можна завдячувати Олімпіаді 2024 року в Парижі, адже тоді плавці та тріатлоністи змагалися в її водах, які спеціально очищували для Ігор.

«Це дитяча мрія, щоб люди купалися в Сені. Подивіться, які всі щасливі» - сказала голова столиці Анн Ідальго.

Зони для плавання обладнані роздягальнями, душовими кабінами та пляжними меблями, де можуть відпочити до 300 людей. Також там чатують рятувальники у флуоресцентно-жовтих футболках.

Паризькі чиновники кажуть, що вжили низку заходів, щоб гарантувати безпеку на воді. Зокрема, це щоденне тестування на рівень забрудненості води та перевірка здібностей до плавання для відвідувачів.

Префект регіону Іль-де-Франс, до якого входить Париж, Марк Гійом, стверджує, що якість води в річці «виняткова».

«Ми контролюємо дві бактерії, кишкову паличку та ентерококи, і для першої значення в десять разів нижчі за порогові, а для іншої - більш ніж у 25 разів», - сказав він.

Водночас чиновники нагадали плавцям про потенційні небезпеки, зокрема про сильні течії, рух човнів та середню глибину 3,5 метра.

«Сена залишається небезпечним середовищем», - сказала місцева чиновниця Еліз Лав'єль.

Обіцянка скасувати заборону на купання тягнулися ще з 1988 року, коли тодішній мер Парижа та майбутній президент Жак Ширак вперше виступив за її скасування.

«Один з моїх попередників, тодішній мер Парижа, мріяв про Сену, де кожен міг би плавати», - написав президент Емманюель Макрон напередодні відкриття, описавши цей крок як результат «колективних зусиль» та момент «гордості» за Францію.

Напередодні Олімпійських ігор влада інвестувала приблизно 1,4 мільярда євро в покращення якості води в Сені.

Відтоді зусилля з очищення води обіцяють дедалі кращу якість, але є нюанс. У дощові дні паризька каналізаційна система середини XIX століття часто переповнюється, через що дощові та стічні води потрапляють у річку.

Прапорці щодня інформуватимуть плавців про рівень забруднення води, а якщо дощитиме, місця для купання, ймовірно, закриватимуть наступного дня, повідомив чиновник паризької мерії П'єр Рабадан.

Однак цьогоріч парижанам та гостям столиці пощастило - прогнозується, що погода буде сухішою за рекордну кількість опадів під час Ігор торік, що призвело до скасування 6 з 11 змагань, які запланували на річці.

Місця для купання безоплатно відкриті для людей до 31 серпня.