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АНАЛІТИКА

Китай відповів ЄС обмеженнями проти медичних компаній

 

У неділю Китай заявив, що європейські компанії, які виробляють медичне обладнання, будуть позбавлені права продавати свою продукцію уряду КНР як контрзахід на обмеження з боку ЄС щодо продажу аналогічної китайської продукції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів Китаю, оприлюдненим у неділю, обмеження набули чинності того ж дня і стосуються державних закупівель з бюджетом понад 45 мільйонів юанів (понад 5 млн євро).

Водночас ці обмеження не стосуватимуться європейських компаній, які інвестували в Китай і виробляють продукцію безпосередньо в країні.

У червні ЄС оголосив, що китайські компанії будуть виключені з участі в державних закупівлях обсягом понад 5 мільйонів євро.

Брюссель заявив, що цей крок має на меті спонукати Китай припинити дискримінацію європейських компаній, звинувативши Пекін у створенні "суттєвих і систематичних правових та адміністративних бар'єрів на ринку державних закупівель".

"Китай неодноразово заявляв у рамках двостороннього діалогу, що готовий належним чином вирішувати розбіжності з ЄС шляхом консультацій і домовленостей у сфері держзакупівель. На жаль, ЄС проігнорував добру волю та щирість Китаю, продовжуючи вдаватися до обмежувальних заходів і створювати нові протекціоністські бар'єри", - йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі Китаю.

Ключові теги: Китай, ЄС
 

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