FT: У Великій Британії зупинили виробництво винищувачів Typhoon через нестачу замовлень

У Великій Британії через нестачу нових замовлень зупинили виробництво багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, Typhoon протягом десятиліть збирали на заводі BAE Systems у селі Вортоні, що в графстві Ланкашир.

Зараз завод готується передати Катару останній винищувач у межах замовлення на 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Тим часом роботи на лінії фінального складання уже повністю припинили, підтвердив FT представник профспілки.

Уряд Великої Британії не замовляв нових літаків із 2009 року, а нові експортні договори із Саудівською Аравією та Катаром іще не узгоджені.

Як зазначає FT, якщо підприємство не отримає нових замовлень найближчим часом, то Велика Британія може втратити промислові навички для створення винищувачів наступного покоління у межах Глобальної програми бойових повітряних сил (GCAP).

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем заявила, що працівники BAE Systems та всієї оборонної промисловості Великої Британії «питатимуть, як уряд, який обіцяє перетворити витрати на оборону на "британське зростання, британські робочі місця, британські навички, британські інновації", міг це допустити».

У червні уряд Великої Британії вирішив придбати 27 винищувачів F-35A американського виробництва. Очікується, що 15 із них матимуть модифікацію F-35B для розміщення на авіаносцях, а 12 - будуть F-35A, які дешевші й здатні нести тактичні ядерні боєприпаси.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став коментувати, чи буде держава робити нові замовлення Typhoon, однак наголосив на важливості цих винищувачів та підтвердив зобов'язання уряду модернізувати літак. У відомстві підкреслили, що Typhoon залишатиметься «основою протиповітряної оборони Великої Британії щонайменше до 2040-х років».

Водночас керівники галузі заявили про просування переговорів щодо нових експортних замовлень із Катару, Саудівської Аравії та Туреччини.

Про Eurofighter

Eurofighter Typhoon - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, уперше випущений 1986 року.

Зараз він будується загальноєвропейським консорціумом, до складу якого входять BAE Systems, Airbus та Leonardo. Кожна компанія виготовляє різні деталі для кожного літака.

Typhoon створювався як винищувач завоювання переваги в повітрі, але згодом отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях, перетворившись на багатоцільовий бойовий літак.

Наразі він стоїть на озброєнні військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. Винищувачі Typhoon брали участь у встановленні безпольотної зони над Лівією у 2011 році.

У 2023 році тодішній міністр оборони України Олексій Резніков висловлював думку,