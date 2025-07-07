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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Франція звинувачує Китай у дискредитації літаків Rafale після боїв в Індії та Пакистані

 

Китай розгорнув свої посольства, щоб поширити сумніви щодо ефективності французьких винищувачів Rafale після того, як вони взяли участь у бойових діях в Індії та Пакистані в травні.

Такий висновок зробили французькі військові та розвідники у своєму звіті, з яким ознайомилося агентство AP, пише "Європейська правда".

Висновки французької розвідки свідчать, що військові аташе в китайських посольствах очолили кампанію з підриву продажів Rafale, намагаючись переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі не купувати їх більше.

Чотири дні зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю, і включали повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.

З того часу військові та дослідники намагаються з'ясувати, як китайська військова техніка Пакистану, зокрема військові літаки та ракети повітряного бою, протистояла зброї, яку Індія використовувала в повітряних ударах по цілях, зокрема винищувачах Rafale французького виробництва.

Пакистан заявив, що його військово-повітряні сили збили п'ять індійських літаків під час боїв, у тому числі три Rafale. Французькі офіційні особи заявляють, що це викликало питання про ефективність літаків з боку країн, які придбали винищувачі у французького виробника Dassault Aviation.

Індія визнала втрати літаків, але не назвала їх кількість. Голова французьких ВПС Жером Беланже заявив, що бачив докази, які вказують лише на три втрати Індії - Rafale, російський "Сухой" і Mirage 2000, який є літаком попереднього покоління французького виробництва.

Це була перша відома бойова втрата Rafale, який Франція продала восьми країнам.
 

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