У російському порту Усть-Луга на танкері стався вибух та витік аміаку

На танкері Eco Wizard у російському порту Усть-Луга стався вибух та, ймовірно, витік аміаку.

Про це повідомляє The Insider, передає Укрінформ.

Міністерство транспорту Росії прозвітувало про «незначний витік рідкого аміаку під час інциденту при завантаженні» на танкері-аміаковозі Eco Wizard.

«Аварійні служби терміналу нині займаються ліквідацією наслідків події. Сили та засоби Балтійської філії ФДБУ «Морпасслужба» приведені в повну готовність до аварійно-рятувальних робіт. Планується водолазний огляд судна. Екіпаж у кількості 23 осіб евакуйований і знаходиться у порту, постраждалих немає. Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинене», - йдеться в офіційному повідомленні.

Російські телеграм-канали пишуть, що на борту судна стався вибух під час закачування аміаку на терміналі АТ «МХК Еврохим». Через це в корпусі аміаковозу виникли пробоїни, через які почала заливатись вода, зараз судно продовжує тонути, його екіпаж евакуйований на берег.

За даними Marine Traffic, Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та прибув до Усть-Луги з Бельгії.

Зазначається, що з початку року це вже шостий танкер, який заходив до російських портів і постраждав від вибуху.