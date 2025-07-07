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Трамп: Маск повністю «зійшов з котушок» і перетворився на катастрофу
09:17 07.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп у неділю "засмутився" через те, що його колишній лояльний прихильник Ілон Маск вирішив створити політичну партію.
Про це Трамп написав у недільному дописі в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Президент США заявив, що йому "сумно спостерігати", як Ілон Маск за останні п'ять тижнів повністю "злетів з котушок" і фактично "перетворився на катастрофу".
"Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що вони (такі партії. - Ред.) ніколи не мали успіху в США", - написав Трамп у недільному дописі в Truth Social.
Після сварки з Трампом Маск у суботу оголосив про створення Партії Америки, заявивши, що його власні дослідження показують, що вона отримає активну підтримку американців.
Трамп явно не погодився з Маском щодо необхідності створення ще однієї політичної партії.
"Єдина річ, для якої придатні треті партії, - це створення повного і тотального хаосу і безладу, а цього нам вистачає з радикальними лівими демократами, які втратили довіру і розум", - написав Трамп у своєму дописі в Truth Social.
Пізніше, спілкуючись з журналістами в аеропорту Нью-Джерсі, Трамп повторив свою теорію, що треті партії просто не працюють в американській системі. "Він може розважатися цим, але я вважаю це смішним", - сказав Трамп.
Трамп присвятив левову частку свого допису в Truth Social тому, що пов'язав зміну ставлення Маска до нього з власними фінансовими інтересами.
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