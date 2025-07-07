Маск створює партію після сварки з Трампом: назвав її «Партією Америки»

Шон Седдон і Стюарт Лау / BBC News

Найбагатша людина світу Ілон Маск після своєї публічної сварки з президентом США Дональдом Трампом оголосив про створення нової політичної партії, яка має кинути виклик давньому пануванню республіканців і демократів в американській політиці.

Американська Федеральна виборча комісія поки не оприлюднювала жодних документів, які свідчать про реєстрацію нової партії.

Маск, який народився за межами США і тому не має права балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів, не каже, хто очолить партію.

Маск вперше заговорив про створення партії під час своєї публічної сварки з Трампом, в результаті якої він залишив свою посаду в адміністрації та вступив у жорстке публічне протистояння зі своїм колишнім союзником.

Під час сварки з Трампом Маск опублікував на своїй соціальній платформі X опитування, в якому поцікавився у користувачів, чи потрібна нова політична партія в США.

Посилаючись на це опитування у своєму дописі в суботу, Маск заявив: "У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте!"

"Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створена Партія Америки, щоб повернути вам вашу свободу".

Хоча в політиці США були відомі гравці поза традиційною двопартійною системою, їм важко здобути достатньо сильну загальнонаціональну популярність, щоб становити реальну конкуренцію демократам і республіканцям.

На президентських виборах минулого року кандидати від таких партій, як Лібертаріанська партія, Партія зелених та Народна партія, марно намагалися конкурувати з Трампом чи його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Донедавна Маск був головним прихильником Трампа. Він танцював разом із ним на передвиборчих мітингах минулого року та приводив свого чотирирічного сина на зустріч із Трампом в Овальному кабінеті.

Він також був ключовим фінансовим спонсором Трампа: Маск витратив 250 мільйонів доларів на його передвиборчу кампанію.

Після виборів його призначили керівником так званого Департаменту ефективності уряду (Doge), який мав визначати кардинальні скорочення федерального бюджету.

Його конфлікт із Трампом почався, коли він залишив адміністрацію у травні та публічно розкритикував податкові та видаткові плани Трампа.

Попри це закон, який Трамп назвав "великим і прекрасним", цього тижня ухвалив Конгрес. Цей закон включає величезні зобов'язання щодо витрат та скорочення податків, і, за оцінками, додасть понад 3 трильйони доларів до дефіциту США протягом наступного десятиліття.

Для Маска, який володіє гігантом електромобілів Tesla, ключовим є те, що закон Трампа не зосереджений на екологічному переході та субсидіях на такі продукти, як Tesla.

"Ілон може отримати набагато більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії", - написав Трамп цього тижня у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закритися та повернутися додому в Південну Африку", - додав він.

Трамп погрожував доручити Doge переглянути субсидії для компаній Маска, натякаючи також на інші підприємства мільярдера.

Маск також володіє SpaceX, яка запускає ракети для уряду США, та Starlink, яка надає супутникові послуги для сил оборони США та Європи.