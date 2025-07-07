Парламентська Асамблея ОБСЄ обрала нове керівництво та прийняла Португальську декларацію

Новим президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ став парламентарій з Іспанії Пере Хуан Понс Самп'єтро.

Нове керівництво ПА ОБСЄ було обрано на щорічній сесії у Порто, передає Укрінформ із посиланням на сайт Асамблеї.

"Парламентарій з Іспанії Пере Хуан Понс Самп'єтро був обраний на посаду президента Асамблеї на дворічний термін, а Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила широкий спектр рекомендацій у сферах політичних питань і безпеки, економіки, охорони довкілля, прав людини, демократії та гуманітарних проблем", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, Асамблея також обрала чотирьох нових віцепрезидентів: Еудженіо Дзоффілі (Італія), Люсі Потучкову (Чехія), Габора Хайду (Румунія) та Ірен Хараламбідес (Кіпр). Також було обрано керівництво трьох загальних комітетів на наступний рік.

"Португальська декларація, одноголосно ухвалена на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, ще раз підкреслює неперехідну цінність Гельсінського заключного акту та підтверджує відданість дотриманню й просуванню його принципів, зокрема поваги до суверенної рівності, відмови від загрози силою чи її застосування, непорушності кордонів, а також поваги до прав людини та основних свобод", - йдеться у повідомленні.

Португальська декларація містить широкий перелік рекомендацій щодо всіх аспектів безпеки, з головним фокусом - на триваючу війну РФ проти України. У ній також розглядаються такі теми, як критична інфраструктура та ядерна безпека, нестача води й міграція, штучний інтелект і зловживання технологіями, ситуація на Близькому Сході, демографічні зміни, організована злочинність, гендерна рівність, радикалізація молоді та насильницький екстремізм, енергетична безпека, належне врядування, морська безпека, права меншин і вразливих груп, репродуктивне здоров'я, торгівля дітьми та сексуальна експлуатація, зміна клімату та інституційна співпраця в рамках ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, спеціальна доповідачка Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутатка парламенту Швеції Каріна Одебрінк представила на щорічній сесії Асамблеї у Порту тематичну доповідь, присвячену масовому викраденню та депортації українських дітей Росією, їхньому примусовому усиновленню та подальшому викоріненню їх української ідентичності. У документі також міститься низка рекомендацій для ПА ОБСЄ, яка, за словами доповідачки, "повинна вжити більш рішучих заходів для забезпечення виконання рішень щорічних декларацій щодо українських дітей".