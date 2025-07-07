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Трамп пригрозив додатковими тарифами країнам, які підтримують БРІКС
08:23 07.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.
Про це Трамп написав у дописі на платформі Truth Social, пише "Європейська правда".
Його коментар з'явився після того, як члени БРІКС розкритикували його тарифну політику, а також запропоновані реформи Міжнародного валютного фонду.
"Будь-яка країна, що приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у 10%. Жодних винятків з цієї політики не буде. Дякую за увагу до цього питання!" - написав Трамп.
Група БРІКС об'єднала лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю на першому саміті у 2009 році.
Пізніше до блоку приєдналася ПАР, а минулого року до складу увійшли також Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.
Трамп давно критикує БРІКС - альянс, створений для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі.
У грудні 2024 року Трамп вже погрожував обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".
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