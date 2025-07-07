Лідери БРІКС засудили «напади» на мости та залізницю в росії та напад на Іран

На саміті БРІКС під головуванням Бразилії засудили «напади» на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях рф.

Про це йдеться у декларації лідерів саміту БРІКС, опублікованій на сайті бразильського уряду.

У документі зазначають, що ці «напади», які сталися 31 травня, 1 й 5 червня, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно дітей. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен.

Щодо російсько-української війни, то лідери БРІКС наголосили на потребі «мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії». У цьому контексті вони відзначили африканську «мирну ініціативу» та групи «Друзів миру». Більше війну в Україні не згадували.

Тим часом раїни БРІКС також засудили напад на Іран, Джамму та Кашмір, а також закликали до створення незалежної Держави Палестина в межах міжнародно визнаних кордонів 1967 року, що включає Сектор Гази та Західний берег річки Йордан зі столицею у Східному Єрусалимі.

Більше про саміт БРІКС-2025

Це вже 17 саміт БРІКС, який цього разу проходить з 6 по 7 липня у Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Він присвячується «зміцненню міжнародної співпраці Глобального Півдня для більш інклюзивного та сталого управління».

Глава рф володимир путін не поїхав на саміт через ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Лідер Китаю Сі Цзіньпін також залишився вдома - країну представляє прем'єр Державної ради Лі Цян.

Для Індонезії, яка приєдналася до БРІКС у січні, це став перший саміт. Загалом у зустрічі беруть участь 11 повноправних країн-членів та 10 країн-«партнерів», зокрема Білорусь та Казахстан.

Обвали мостів у росії

На початку червня у росії заявили про два інциденти з обвалом мостів. Перший стався ввечері 31 травня на Брянщині. Там уламки автомобільного мосту впали на пасажирський потяг: загинули 7 людей, ще 69 - постраждали.

Другий інцидент стався вже в ніч проти 1 червня на Курщині, де вантажний поїзд упав на дорогу.

Обидва інциденти спершу кваліфікували як теракт за допомогою підриву. Проте згодом Слідчий комітет росії прибрав згадку про підрив зі свого повідомлення.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО звернули увагу, що інциденти сталися за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі.