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США пригрозили ЄС болючими мита у 17% на продукти і аграрку
10:20 07.07.2025 |
Сполучені Штати пригрозили ввести 17-відсоткові мита на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію з Європейського Союзу під час торговельних переговорів у Вашингтоні.
Про це представник Єврокомісії повідомив послам держав ЄС у пʼятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Попередження про тарифи пролунало під час зустрічі комісара ЄС Мароша Шефчовича з представниками адміністрації Дональда Трампа в четвер.
Мита торкнуться низки товарів - від бельгійського шоколаду до масла Kerrygold з Ірландії та оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є популярними товарами в США - і вдарять по доходах європейських виробників.
Речник Єврокомісії Олоф Гілл у пʼятницю ввечері наполягав, що ЄС і далі оптимістично оцінює шанси досягнення політичної угоди про торгівлю зі США.
Президент США Дональд Трамп раніше тимчасово скасував 50-відсоткові мита на товари ЄС, але термін дії цього рішення спливає 9 липня. Мита будуть повернені, якщо сторони до того часу не досягнуть угоди.
У Євросоюзі налаштовані проводити переговори зі США протягом вихідних та досягти хоча б проміжної домовленості, яка прокладе шлях для майбутньої угоди про торгівлю.
ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.
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