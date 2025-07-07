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АНАЛІТИКА

США пригрозили ЄС болючими мита у 17% на продукти і аграрку

 

Сполучені Штати пригрозили ввести 17-відсоткові мита на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію з Європейського Союзу під час торговельних переговорів у Вашингтоні.

Про це представник Єврокомісії повідомив послам держав ЄС у пʼятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Попередження про тарифи пролунало під час зустрічі комісара ЄС Мароша Шефчовича з представниками адміністрації Дональда Трампа в четвер.

Мита торкнуться низки товарів - від бельгійського шоколаду до масла Kerrygold з Ірландії та оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є популярними товарами в США - і вдарять по доходах європейських виробників.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл у пʼятницю ввечері наполягав, що ЄС і далі оптимістично оцінює шанси досягнення політичної угоди про торгівлю зі США.

Президент США Дональд Трамп раніше тимчасово скасував 50-відсоткові мита на товари ЄС, але термін дії цього рішення спливає 9 липня. Мита будуть повернені, якщо сторони до того часу не досягнуть угоди.

У Євросоюзі налаштовані проводити переговори зі США протягом вихідних та досягти хоча б проміжної домовленості, яка прокладе шлях для майбутньої угоди про торгівлю.

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.
Ключові теги: США, ЄС
 

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