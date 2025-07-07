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АНАЛІТИКА

Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти на 548 тисяч барелів за добу

 

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти у серпні на 548 тис. барелів за добу.

Про це йдеться у пресрелізі організації за підсумками зустрічі, передає Укрінформ.

«Вісім країн-учасниць (ОПЕК+ - ред.) запровадять коригування видобутку на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні 2025 року», - йдеться у повідомленні.

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман зазначили, що цей крок поступового збільшення видобутку може бути призупинений або скасований залежно від зміни ринкових умов.

«Вісім країн ОПЕК+ також заявили, що цей захід надасть країнам-учасницям можливість пришвидшити процес компенсації (за попереднє скорочення видобутку - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, учасники зустрічі домовилися прово

Вісім країн зустрінуться 3 серпня, щоб визначитися з рівнями видобутку у вересні.
 

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