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Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти на 548 тисяч барелів за добу
08:04 07.07.2025 |
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти у серпні на 548 тис. барелів за добу.
Про це йдеться у пресрелізі організації за підсумками зустрічі, передає Укрінформ.
«Вісім країн-учасниць (ОПЕК+ - ред.) запровадять коригування видобутку на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні 2025 року», - йдеться у повідомленні.
Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман зазначили, що цей крок поступового збільшення видобутку може бути призупинений або скасований залежно від зміни ринкових умов.
«Вісім країн ОПЕК+ також заявили, що цей захід надасть країнам-учасницям можливість пришвидшити процес компенсації (за попереднє скорочення видобутку - ред.)», - йдеться у повідомленні.
Серед іншого, учасники зустрічі домовилися прово
Вісім країн зустрінуться 3 серпня, щоб визначитися з рівнями видобутку у вересні.
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