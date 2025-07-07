У Росії засекретили дані про смертність населення

Федеральна служба державної статистики (Росстат) перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Настоящее Время.

В огляді соціально-економічного становища Росії, який вийшовминулого тижня, за травень розділ «Демографія» відсутній.

Немає цих даних і у відповідному розділі на сайті Росстату, де останнє оновлення було у березні. Мова йде про дані про природний приріст або спад населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень та загальну чисельність населення.

Ззаначається, що у травні стало відомо, що демографи, які працюють у Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики тільки для службового користування - під особистий розпис.

За словами демографа Олексія Ракши, Росстат припинив публікувати статистику міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей по регіонах.

Невдовзі після цього Ракшу було включено Мін'юстом до реєстру «іноземних агентів».