Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії засекретили дані про смертність населення

 

Федеральна служба державної статистики (Росстат) перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Настоящее Время.

В огляді соціально-економічного становища Росії, який вийшовминулого тижня, за травень розділ «Демографія» відсутній.

Немає цих даних і у відповідному розділі на сайті Росстату, де останнє оновлення було у березні. Мова йде про дані про природний приріст або спад населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень та загальну чисельність населення.

Ззаначається, що у травні стало відомо, що демографи, які працюють у Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики тільки для службового користування - під особистий розпис.

За словами демографа Олексія Ракши, Росстат припинив публікувати статистику міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей по регіонах.

Невдовзі після цього Ракшу було включено Мін'юстом до реєстру «іноземних агентів».
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 04.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес