ЄС хоче створити стратегічні запаси рідкісноземельних елементів – FT





Європейська комісія пропонує країнам-членам ЄС сформувати екстрені запаси критично важливих мінералів, продуктів і обладнання для ремонту інфраструктури. Причина - посилення геополітичних ризиків, пише Financial Times із посиланням на проєкт стратегії ЄК.

"ЄС стикається з дедалі складнішим і гіршим ландшафтом ризиків, що характеризується зростанням геополітичної напруженості, включно з конфліктами, посиленим впливом зміни клімату, погіршенням стану навколишнього середовища, а також гібридними та кіберзагрозами", - зазначається у документі.

Йдеться не лише про рідкісноземельні елементи, необхідні для оборонної промисловості та "зеленої" енергетики, а й про запчастини до енергетичних або оптичних кабелів, які можуть знадобитися для швидкого усунення пошкоджень.

Єврокомісія також вважає за доцільне координувати між країнами запаси продуктів харчування, медикаментів і навіть ядерного палива. Ці ініціативи - частина ширшого плану підвищення стійкості ЄС до зовнішніх шоків та інфраструктурних загроз.