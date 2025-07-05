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АНАЛІТИКА

Нідерланди подвоять платню за притулок для українців з роботою

 

Українські біженці, які перебувають у Нідерландах і отримують дохід, з жовтня повинні будуть сплачувати більше коштів за користування державними притулками.

Про це у пʼятницю оголосила глава Міністерства у справах біженців та міграції Нідерландів Мона Кейзер, пише "Європейська правда" з покликанням на NOS.

Нині українець, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і має роботу (таких 59%) або інший дохід, з липня 2024 року має сплачувати 105 євро на місяць на проживання в притулках.

З жовтня 2025 року ця сума зросте до 244,22 євро, оголосили в нідерландському уряді. Такий крок пояснили прагненням зменшити розбіжності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску буде використано для покриття операційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія", - пояснила Кейзер.

Крім того, дорослі українці в місцях тимчасового розміщення, де для них готують їжу, будуть також сплачувати внесок за харчування в розмірі 252,18 євро на місяць.

Таким чином, максимальний внесок для сім'ї з двома дорослими українцями становить 992,80 євро на місяць, підрахував NOS.

Водночас уряд Нідерландів передбачив, що місцева влада може застосовувати "індивідуальний підхід" до українського біженця.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців. Влада раніше визнавала, що місць для їхнього розселення бракує.

Як повідомлялося, в уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.
 

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