Вірменія оголосила Росії протест через втручання у внутрішні справи

Міністерство закордонних справ Вірменії передало послу Росії ноту у звʼязку із заявами російських посадовців у бік вірменської влади, які Єреван розцінив як втручання у внутрішні справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс".

Речниця вірменського МЗС Ані Бадалян заявила, що "відверто недружня, часом ворожа пропаганда на російських державних телеканалах проти уряду Вірменії" викликала обурення вірменської сторони.

За її словами, Росії через посла вручили ноту, де висловлено "рішучий протест проти відверто недружньої, часто ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія в засобах масової інформації Російської Федерації, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб".

Як приклад МЗС Вірменії навело критику з боку російських посадовців арешту людей за підозрою у плануванні державного перевороту.

"Створюється враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія", - зазначило відомство.

Як відомо, 25 червня у Вірменії відбулися затримання членів мережі, що готувала "силове захоплення влади". Серед них - російський мільярдер Самвел Карапетян, який володіє компанією, що керує електричними мережами Вірменії.

Затримання викликали бурхливу реакцію в Росії. У звʼязку з цим міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян уже просив Сергєя Лаврова не втручатись у внутрішні справи його країни.