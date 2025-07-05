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Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників
23:26 04.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити трудовим мігрантам залишитися в країні, якщо фермери, у яких вони працюють, дадуть за них гарантії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Під час передвиборчого виступу на ярмарковому майданчику в Айові Трамп повідомив, що працює разом із Міністерством внутрішньої безпеки над тим, щоб допомогти фермерам, які залежать від сезонних працівників-мігрантів.
Він додав, що також обговорює це питання з представниками готельної індустрії.
Попри те, що Трамп веде жорсткий курс щодо міграції, а міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем активно працює над депортацією осіб, які незаконно перетнули кордон, фермери почали скаржитися на нестачу робочих рук, що ставить під загрозу збирання врожаю.
"Якщо фермер готовий якимось чином поручитися за цих людей - Крісті, я думаю, ми маємо сказати, що це добре, правда?" - сказав Трамп.
"Ми ж не хочемо забирати всіх працівників з ферм", - додав він, виступаючи у штаті, де сільське господарство є основою економіки.
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