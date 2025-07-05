Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити трудовим мігрантам залишитися в країні, якщо фермери, у яких вони працюють, дадуть за них гарантії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час передвиборчого виступу на ярмарковому майданчику в Айові Трамп повідомив, що працює разом із Міністерством внутрішньої безпеки над тим, щоб допомогти фермерам, які залежать від сезонних працівників-мігрантів.

Він додав, що також обговорює це питання з представниками готельної індустрії.

Попри те, що Трамп веде жорсткий курс щодо міграції, а міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем активно працює над депортацією осіб, які незаконно перетнули кордон, фермери почали скаржитися на нестачу робочих рук, що ставить під загрозу збирання врожаю.

"Якщо фермер готовий якимось чином поручитися за цих людей - Крісті, я думаю, ми маємо сказати, що це добре, правда?" - сказав Трамп.

"Ми ж не хочемо забирати всіх працівників з ферм", - додав він, виступаючи у штаті, де сільське господарство є основою економіки.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3370  0,00 0,01 41,9444  0,03 0,07
EUR 48,8211  0,02 0,05 49,5726  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес