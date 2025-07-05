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АНАЛІТИКА

Китай закупить близько 700 тисяч тонн ячменю з України

 

Ціни на ячмінь в Україні стабілізувалися та протягом поточного тижня залишались на рівні 9350-9500 грн/т або 196-200 $/т з доставкою до чорноморських портів після бурхливого зростання минулого тижня.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа України, передає Укрінформ.

Днями стало відомо, що Китай законтрактував близько 500-700 тисяч т фуражного ячменю з України за ціною 240 $/т CIF, що за мінусом фрахту становить приблизно 200-205 $/т FOB чорноморські порти або 190-195 $/т СРТ-порт.

"Враховуючи, що прогноз врожаю ячменю в Україні зменшений до 4,5-5 млн т, а потенціал експорту складає лише 2 млн т (порівняно з 2,32 млн т у 2024/25 МР та 2,477 млн т у 2023/24 МР), то такий великий обсяг закупівлі (майже 25% експортного потенціалу), ще й сертифікований на Китай, сильно посилить експортний попит та конкуренцію між експортерами", - зазначається в повідомленні.

Трейдерів, які почали намагатися знизити закупівельні ціни, дещо заспокоїли дані про кращу урожайність ячменю в центрі та на заході України, ніж на південному сході. Проте фермери не поспішають продавати перші партії зібраного ячменю, очікуючи підсумків обмолоту та оцінки загального врожаю.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 липня вже намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 331,9 тис. га. Зокрема, пшениці намолочено 277,8 тис. тонн з площі 107,4 тис. га; ячменю - 501,2 тис. т (176,6 тис. га); гороху - 83,8 тис. т (47,2 тис. га).
Ключові теги: Китай
 

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