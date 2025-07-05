Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО і пообіцяв розібратися з призупиненням поставок зброї — Axios

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня, обіцяв допомогти з засобами протиповітряної оборони (ППО), розповіли джерела американського видання Axios.

За словами двох джерел, телефонна розмова тривала близько 40 хвилин. Основна увага була приділена потребам України в ППО.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з ППО, і що він перевірить, що було призупинено (яка військова допомога. - Ред.), якщо взагалі було", - сказав співрозмовник видання.

Український чиновник додав, що Трамп і Зеленський домовилися, що їхні команди незабаром зустрінуться для обговорення питань ППО та інших поставок озброєння.

Гегсет зупинив допомогу Україні, хоча США нічого не загрожує - NBC

За інформацією американського видання NBC News, рішення про зупинку постачання зброї Україні прийняв міністр оборони США Піт Гегсет через занепокоєння щодо низького рівня заповнення американських арсеналів.

Водночас аналіз, проведений військовими, показав, що загрози боєготовності США немає. Згідно з оцінкою Об'єднаного штабу Пентагону, деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів.

Джерела додали, що заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі підтримав рішення Гегсета. Колбі, як нагадує NBC, давно виступає за скорочення допомоги Україні та переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

За словами трьох американських чиновників, припинення допомоги здивувало не тільки Україну, але й європейських союзників, Державний департамент США та членів Конгресу, які вимагали пояснень від Пентагону. Серед критиків цього рішення були і республіканці, і демократи.