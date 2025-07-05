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АНАЛІТИКА

Співробітники Агентства з охорони довкілля США розкритикували Трампа: за це їх відправили у відпустку

 

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників у адміністративну відпустку після того, як вони підписали листа з критикою політики президента Дональда Трампа. Агентство заявило, що має «нульову терпимість» до тих, хто саботує роботу уряду.

Про це пише Reuters.

На початку цього тижня працівники агенції оприлюднили лист під назвою «Декларація незгоди». У ньому вони звинуватили федеральний уряд у «шкідливій дерегуляції», «ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів» та «сприянні культурі страху» всередині агентства.

Сотні чинних та нещодавно звільнених співробітників EPA підписали листа. У публічній версії листа імена підписантів видалили.

«Агентство з охорони навколишнього середовища проводить політику нульової толерантності до кар'єрних бюрократів, які незаконно підривають, саботують та підривають порядок денний адміністрації», - йдеться у заяві EPA.

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) додало, що лист вводить громадськість в оману щодо його діяльності, і що агентство відправило 139 співробітників у адміністративну відпустку на час розслідування.

Аналогічну заяву надіслали в червні співробітники Національних інститутів охорони здоров'я їхньому директору на знак протесту проти політизації досліджень та порушення наукового прогресу.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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