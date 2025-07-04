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Польща відмовила Німеччині у спільному патрулюванні кордону
15:57 04.07.2025 |
Міністр оборони Польщі Владіслав Косіняк-Камиш відкинув ідею Німеччини про проведення спільних прикордонних перевірок.
Заяву польського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Після того, як Польща запровадила контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною, очільник німецького МВС Александер Добріндт запропонував Варшаві та Берліну запровадити спільний прикордонний контроль.
Коментуючи цю пропозицію, Косіняк-Камиш заявив: "Ні, ні! Спільних патрулів не буде".
"На німецькій стороні будуть німецькі патрулі, на польській - польські. Міністр з Німеччини не буде нам казати, що робити в Польщі", - сказав він.
Міністр підкреслив, що Польща самостійно захищатиме свої кордони.
Тим часом члени уряду Польщі та чинний президент Анджей Дуда посперечалися через активістів, які самостійно влаштували патрулі на кордоні з Німеччиною на тлі взаємних прикордонних контролів.
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