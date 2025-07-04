Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща відмовила Німеччині у спільному патрулюванні кордону

 

Міністр оборони Польщі Владіслав Косіняк-Камиш відкинув ідею Німеччини про проведення спільних прикордонних перевірок.

Заяву польського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Після того, як Польща запровадила контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною, очільник німецького МВС Александер Добріндт запропонував Варшаві та Берліну запровадити спільний прикордонний контроль.

Коментуючи цю пропозицію, Косіняк-Камиш заявив: "Ні, ні! Спільних патрулів не буде".

"На німецькій стороні будуть німецькі патрулі, на польській - польські. Міністр з Німеччини не буде нам казати, що робити в Польщі", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Польща самостійно захищатиме свої кордони.

Тим часом члени уряду Польщі та чинний президент Анджей Дуда посперечалися через активістів, які самостійно влаштували патрулі на кордоні з Німеччиною на тлі взаємних прикордонних контролів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3370  0,00 0,01 41,9444  0,03 0,07
EUR 48,8211  0,02 0,05 49,5726  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес