Польща відмовила Німеччині у спільному патрулюванні кордону

Міністр оборони Польщі Владіслав Косіняк-Камиш відкинув ідею Німеччини про проведення спільних прикордонних перевірок.

Заяву польського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Після того, як Польща запровадила контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною, очільник німецького МВС Александер Добріндт запропонував Варшаві та Берліну запровадити спільний прикордонний контроль.

Коментуючи цю пропозицію, Косіняк-Камиш заявив: "Ні, ні! Спільних патрулів не буде".

"На німецькій стороні будуть німецькі патрулі, на польській - польські. Міністр з Німеччини не буде нам казати, що робити в Польщі", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Польща самостійно захищатиме свої кордони.

Тим часом члени уряду Польщі та чинний президент Анджей Дуда посперечалися через активістів, які самостійно влаштували патрулі на кордоні з Німеччиною на тлі взаємних прикордонних контролів.