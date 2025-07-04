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АНАЛІТИКА

Нафтовики США бояться збільшувати видобуток за поточної волатильності цін, потрібні стійкі $60/бар. - банк ФРС Далласа

 

Компанії з видобутку нафти і газу Техасу, Північної Луїзіани і південної частини Нью-Мехіко говорять про неможливість виконати побажання адміністрації США збільшувати видобуток за поточної волатильності цін на нафту, відзначається в дослідженні банку ФРС Далласа за підсумками опитування 136 енергетичних компаній.

Виробники відзначили зростання невизначеності у зв'язку зі збільшенням нафтовидобутку ОПЕК+, змінами в торгівлі та тарифах, а також ескалацією геополітичної напруженості.

Компанії очікують, що в другій половині 2025 року знизиться активність, витрати і вартість сервісних послуг з видобутку нафти на континентальній частині США впадуть. Крім того, очікується, що злиття і поглинання в галузі залишаться рідкісними в другій половині 2025 року через багато факторів невизначеності.

"Хаос Дня звільнення (2 квітня, коли США оголосили про запровадження підвищених мит щодо майже всіх торговельних партнерів - ІФ-У) і тарифні витівки завдали шкоди вітчизняній енергетичній галузі. "Drill, baby, drill" (заклик бурити і видобувати нафти більше - ІФ-У) не вийде за такого рівня волатильності. Компанії продовжать зупиняти бурові установки і проводити гідророзрив пласта. Адміністрація постійно говорить, що нафта по $50 за барель - це мета. Усі мають розуміти, що $50 - це нестійка ціна на нафту. Вона має бути стабільно вищою за $60. На ринку занадто багато невизначеності", - йдеться в одному з коментарів.

Також нафтовики відзначили збільшення витрат на труби внаслідок мита на сталь, зростання витрат на електроенергію та витрати на утилізацію солоної води в Західному Техасі, які "стрімко зросли до небезпечного рівня, що чинило сильний тиск на маржу".

Компанію непокоїть і політична невизначеність, що викликає побоювання щодо економічної життєздатності невеликих незалежних нафтогазових компаній.

"Ми витрачаємо занадто багато часу і ресурсів на спроби передбачити ціну на нафту. Ми скоротили кількість бурових установок на 50%. Крім того, постачальники перебувають у скрутному становищі, і є побоювання, що деякі з наших постачальників не виживуть", - наводить банк деякі коментарі з опитування компаній.

Також через волатильність цін стало складно домовлятися покупцям і продавцям.

Глобальні конфлікти, зазначають компанії, також роблять прогнозування неможливим. "Ескалація подій має розширювальний характер, , і, вочевидь, має масштаби, які можуть спричинити наслідки за рамками розумного прогнозування. Вона матиме множинні наслідки в енергетиці, і особливо в нафтовій сфері", - йдеться в коментарі.

Також нафтовики нарікають на те, що розвиток галузі стримує висока ставка ФРС.

"Ринки нафти і газу виглядають добре в довгостроковій перспективі (від двох до п'яти років). У короткостроковій перспективі 2025 і 2026 роки характеризуватимуться великою волатильністю", - вважають гравці, додаючи, що також складно прогнозувати співвідношення попиту і пропозиції.

Сервісні компанії, зі свого боку, скаржаться на зростання собівартості своєї продукції через мита на сталь і алюміній, оскільки його було перекладено на клієнтів, тоді як "економіку видобутку нафти і газу вже поставлено під сумнів через динаміку світового попиту і пропозиції". Однак представник іншої компанії каже, що нафтовики відмовляються допомогти сервісним компаніям покрити ці витрати.

"Приватні та дрібніші нафтосервісні компанії (...) швидко зазнають краху і виходять з бізнесу. Це в кінцевому підсумку підірве колосальну здатність нашої країни нарощувати темпи, коли і якщо виникне необхідність у збільшенні виробництва", - йдеться в одному з коментарів.

"Довгострокові витрати на транспортування та утилізацію видобутої води зростають. Тепер можна сміливо додати забір води до списку відчутних логістичних проблем, з якими виробники змушені стикатися в Пермському басейні (один з основних регіонів, де видобувається сланцева нафта - ІФ-У)", - скаржаться підрядники.

Також компанії говорять про скорочення робочих місць у нафтогазовидобувних компаніях, що насувається, що, своєю чергою, підживлює хвилювання у підрядників.

Одна з сервісних компаній зазначила уповільнення бізнесу в секторі, інша - що воно відбувається переважно у великого бізнесу, що дає дрібним операторам можливість купити бурові за низькими цінами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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